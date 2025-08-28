Саммит на Аляске сравнили со встречей лидеров антигитлеровской коалиции

Прошедший саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сопоставим со встречей лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте, прошедшей в феврале 1945 года. Таким мнением с журналистами ТАСС поделилась член Общественной палаты (ОП) России Елена Малышева.

© Lenta.ru

По ее словам, состоявшиеся 15 августа переговоры глав государств подтверждают общность «точек исторической памяти» двух стран. Малышева назвала это событие «важнейшим в истории современной России».

Как отметила член ОП, встреча Путина и Трампа — диалог, который прошел на фоне сложнейшей геополитической ситуации и мировых угроз. «Если мы сравниваем [саммит на Аляске] с ялтинской конференцией, то нельзя не отметить, что перед внешними вызовами и мировыми угрозами объединяются. В этом ключе много параллелей, которые можно провести», — добавила Малышева.

Лидеры антигитлеровской коалиции встретились в Ялте в 1945 году. Еще эту конференцию, проходившую с 4 по 11 февраля, называют Крымской. Свое участие в ней приняли главы трех государств — СССР (Иосиф Сталин), США (Франклин Рузвельт) и Великобритании (Уинстон Черчилль). В рамках встречи обсуждались ключевые вопросы окончания Второй мировой войны и послевоенного устройства мира.

Ранее в Кремле оценили встречу Путина и Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит был содержательным, полезным и нужным.