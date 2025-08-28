В Кремле раскрыли детали подготовки Путина к ВЭФ-2025

Президент России Владимир Путин активно готовится к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Путин сейчас активно ведет подготовку к Дальневосточному экономическому форуму, который, как вы знаете, пройдет во Владивостоке», – заявил Песков.

Он подчеркнул, что президент будет лично участвовать в ключевых событиях форума, включая пленарное заседание, запланированное на 5 сентября. Перед этим Путин совершит визит в Китай, к которому также ведется тщательная подготовка. Кремль подтвердил, что визит в Китай и участие в ВЭФ-2025 являются приоритетными в повестке сентября. Поддержку России в организации форума выразила и китайская сторона: официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что ВЭФ служит важной платформой для координации усилий и развития стран региона.

Это свидетельствует о укреплении двустороннего сотрудничества в экономической и дипломатической сферах. Напомним, ВЭФ состоится во Владивостоке в ДВФУ с 3 по 9 сентября. Полную программу можно узнать по ссылке.