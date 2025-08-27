В Турции допустили возможность встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

Вероятность встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле существует. Об этом сообщает издание Habertürk со ссылкой на турецкого вице-президента Джевдета Йылмаза.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выстроил эффективный процесс по Украине при помощи умелой коммуникации.

"Приняв правовую позицию Украины, он, с другой стороны, очень позитивно управлял процессом с уважаемым Путиным. Как лидер, способный вести переговоры с обеими сторонами на основе доверия, он находится на важном посту", – добавил Йылмаз.

Политик напомнил, что в Турции уже были достигнуты многие крупные соглашения: от черноморской зерновой инициативы до обмена пленными.

Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по урегулированию конфликта, заявлял исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Киеву, но и Москве.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию. Американский лидер отметил, что хочет мира на Украине, поэтому допускает введение санкций и таможенных пошлин, если его не удовлетворит результат переговоров по украинскому кризису.