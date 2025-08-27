В Калининграде закрылось консульство Польши

Консульство Польши в Калининграде прекратило свою работу, 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия.

Об этом госучреждение сообщает на своём сайте.

В мероприятии, помимо посла Польши в России и консула республики в Калининграде, приняли участие генеральный консул Литовской Республики Аушра Чернявичене, представители польской общины, представители духовенства, служащие в Калининградской области.

В середине мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о решении властей республики закрыть генконсульство России в Кракове.