Санду высказалась об альтернативе ЕС для Молдавии

Андрей Дуванов

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что для ее страны нет альтернативы Евросоюзу. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции с другими европейскими лидерами, которые приехали в Молдавию в честь дня празднования ее независимости — президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам Санду, без Евросоюза «Молдавия останется в прошлом».

«Я хотела бы со всей ясностью заявить, что альтернативы Европе не существует. Без Европейского союза Молдавия останется в прошлом. Мы ощущаем это при каждой бомбе, сброшенной на соседнюю страну. Эта война России против Украины ежедневно показывает, что Европа означает свободу и мир», — заявила она.

Отмечается, что присутствующие на пресс-конференции европейские лидеры поддержали слова Санду.

Ранее Макрон, Мерц и Туск прибыли в Молдавию на День независимости.