Санду высказалась об альтернативе ЕС для Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что для ее страны нет альтернативы Евросоюзу. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции с другими европейскими лидерами, которые приехали в Молдавию в честь дня празднования ее независимости — президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам Санду, без Евросоюза «Молдавия останется в прошлом».

«Я хотела бы со всей ясностью заявить, что альтернативы Европе не существует. Без Европейского союза Молдавия останется в прошлом. Мы ощущаем это при каждой бомбе, сброшенной на соседнюю страну. Эта война России против Украины ежедневно показывает, что Европа означает свободу и мир», — заявила она.

Отмечается, что присутствующие на пресс-конференции европейские лидеры поддержали слова Санду.

Ранее Макрон, Мерц и Туск прибыли в Молдавию на День независимости.