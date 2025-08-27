«Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

Депутат Государственной Думы Константин Затулин назвал выпадом против России заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который назвал специальную военную операцию (СВО) «вторжением на Украину».

«Что касается признания территориальной целостности Украины, то здесь Алиев не грешит против истины — Азербайджан занимал эту позицию еще с возвращения Крыма, просто не озвучивал ее так назойливо, как сейчас», — отметил парламентарий.

По его словам, Баку с самого начала придерживался отличной от российской, а иногда даже враждебной позиции. По мнению политика, азербайджанские власти до определенного момента сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Москвой. Однако теперь им не нужен посредник в лице РФ, поскольку есть поддержка США, уточнил спикер.

А вот то, что украинский конфликт Алиев назвал вторжением, — это уже прямой выпад в адрес России —Константин Затулин, депутат Госдумы.

По словам парламентария, российская сторона делает выводы и понимает, что не надо обольщаться в отношении указанной страны и представлять ее партнером. «Это было недоразумение», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Азербайджанский лидер ранее сообщил, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины с первых дней спецоперации России. Он отметил, что позиция Азербайджана в этом вопросе однозначна.

И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать —Ильхам Алиев, президент Азербайджана.

Азербайджанский президент также заявил, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений с Москвой.

Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения — Ильхам Алиев, президент Азербайджана.

Политик отметил, что азербайджанские власти считают произведенные в июне в Екатеринбурге задержания участников преступной группы по делу о преступлениях прошлых лет «необоснованными нападениями на азербайджанцев в России».

Глава государства подчеркнул, что Баку в контексте охлаждения отношений с Москвой «отвечает конструктивно и законно».

Посол Украины в Баку Юрий Гусев рассказал о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в азербайджанскую столицу для встречи с Алиевым.

По его словам, Киев работает над тем, чтобы этот визит привел к конкретным совместным проектам, которые укрепляют дружбу и сотрудничество между двумя народами. Также дипломат отметил, что переговоры Зеленского и Алиева в январе 2022 года были «теплыми».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль проинформирует общественность, если российский лидер Владимир Путин запланирует встречу с азербайджанским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы готовим сейчас график двусторонних встреч [Путина]. Его предстоит вписать в общий контекст мероприятий саммита. Мы вас проинформируем», — сказал официальный представитель Кремля.

Саммит ШОС в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.