Захарова осудила британские санкции в отношении киргизских компаний

Санкции Лондона против киргизских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

© Global Look

«Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией под надуманными основаниями в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали, в том числе, киргизские физические и юридические лица, которые были внесены в британский санкционный список», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что обвинения не подкреплены какими-либо доказательствами.

20 августа в санкционный список попали киргизские компании Grinex, Tengricoin, Old vector, ООО «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Республика не помогает России обходить западные санкции. По его словам, Бишкек ни разу не поставил на российскую территорию санкционные товары. Он обратился к властям обвиняющих Киргизию стран, потребовав напрямую предоставить доказательства того, что республика помогает РФ обходить рестрикции.