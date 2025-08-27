Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана подготовку к саммиту ШОС в Китае

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Узбекистана Бахтиёром Саидовым подготовку к саммиту ШОС в Китае, который состоится 31 августа - 1 сентября.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-узбекистанских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 31 августа - 1 сентября в Китае и Второго саммита Россия-Центральная Азия 9 октября в Таджикистане", - сообщили в российском дипведомстве.

Там также отметили, что министры подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств.