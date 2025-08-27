В Госдуме отреагировали на слова президента Азербайджана об СВО
Член Комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в разговоре с Рамблером назвал конъюнктурным заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о «вторжении» РФ на Украину.
Ильхам Алиев ранее заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней российской специальной военной операции (СВО). «Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — сказал он.
Президенту Азербайджана выгодно делать подобные заявления. Он долго искал, к кому примкнуть, и теперь выбрал сторону. Его слова — это в чистом виде политическая конъюнктура. Видимо, нашел тут какую-то сиюминутную выгоду. Но сиюминутная выгода в конечном итоге часто оборачивается колоссальными потерями – как имиджевыми, так и экономическими... Не сомневаюсь, сейчас Россия решит все свои вопросы, и он тут же примкнет к нам. Но его заявление показывает, что у России много друзей и при этом только два союзника – армия и флот. Так было веками. Так что исходим из этого.Андрей Колесник Член Комитета Государственной думы по обороне
