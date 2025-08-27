В Госдуме отреагировали на слова президента Азербайджана об СВО

Президенту Азербайджана выгодно делать подобные заявления. Он долго искал, к кому примкнуть, и теперь выбрал сторону. Его слова — это в чистом виде политическая конъюнктура. Видимо, нашел тут какую-то сиюминутную выгоду. Но сиюминутная выгода в конечном итоге часто оборачивается колоссальными потерями – как имиджевыми, так и экономическими... Не сомневаюсь, сейчас Россия решит все свои вопросы, и он тут же примкнет к нам. Но его заявление показывает, что у России много друзей и при этом только два союзника – армия и флот. Так было веками. Так что исходим из этого.

Андрей Колесник Член Комитета Государственной думы по обороне