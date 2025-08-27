Размещение европейских войск на Украине под видом миротворцев неприемлемо. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам парламентария, для обеспечения безопасности РФ важно, чтобы Киев сохранял нейтральный статус и не размещал у себя иностранных военных. Цель Европы же — превратить Украину в еще больший плацдарм, но уже не с наемниками, а с регулярной армией, которая входит в структуру НАТО. Таким образом некоторые страны ЕС пытаются втянуть военный блок в третью мировую войну.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не приемлет войск НАТО на Украине под видом миротворческого контингента. Политик подчеркнул, что такие гарантии безопасности не нужны РФ.