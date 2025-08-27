Захарова назвала страшными слова экс-главы USAID Пауэр о финансировании Санду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованные в рамках пранка признания экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о финансировании программ влияния в Молдавии. Соответствующее заявление дипломат разместила в своем Telegram-канале.

В своем обращении Захарова привела фрагмент, в котором Пауэр сообщает о выделении «десятков миллионов долларов» на программы в Молдавии, которые реализовывались «на больший срок, чем на Украине». По словам экс-главы USAID, эти средства направлялись на поддержку президента Майи Санду.

«Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. <...> Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», — написала Захарова.

Пауэр в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в прекращении финансирования «демократизации» Молдавии.