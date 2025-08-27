В Европейском союзе (ЕС) считали, что трех пакетов санкций хватит для того, чтобы экономика России рухнула и она обратилась за помощью и к ЕС и к НАТО, однако этого не произошло, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ЕС все больше осознает, что именно США должны вводить серьезные ограничения против России. По данным четырех дипломатов, новый пакет антироссийских санкций европейского объединения, как ожидается, не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей.

Депутат отметил, что каждый последующий пакет санкций ЕС включает все больше иностранных компаний, судов, юридических и физических лиц, которые взаимодействуют с Россией. По его словам, все это не приносит ожидаемого результата, поэтому европейцы угрожают, что следующий пакет санкций будет уже последним, но ничего при этом не происходит.

«Это, конечно, ущерб социальному развитию, но санкции способствуют жесткому контролю за производством, и это является определенным локомотивом развития нашей промышленности. Поэтому сегодня санкции носят не только отрицательный характер, но и положительный. Мое мнение: для развития надо решать вопрос в кредитно-финансовой сфере. Позиция нашего Центробанка, сильно мешает этому развитию. А если этот вопрос решить, то прогресс будет очевиден», — считает Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что ни 19-й, ни 20-й, ни последующий пакеты не подведут Россию к каким-то катастрофам. Вместе с тем они могут привести к обратному эффекту в самой Европе, которая в этом отношении сама себе роет яму, добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников и стран Евросоюза из-за закона о цифровых услугах ЕС.