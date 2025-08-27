Президент России Владимир Путин занимает решительную и продуманную позицию в вопросе спецоперации.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов об отказе Путина нанести удар «из Орешника по Банковой».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Банковой улице в Киеве, где располагается офис президента Украины, однако российский лидер отказался от этого.