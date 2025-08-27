Медведев увидел плюсы в конфликте между Польшей и Украиной

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт Польши и Украины — «это хорошо». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал спор Варшавы и Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Вопрос поднимает новый президент Польши Кароль Навроцкий, который «гвоздит» украинские власти. Украинские официальные лица не отрицают своей неонацистской сущности. В результате стороны уже не первую неделю «месят» друг друга.

Зампред Совбеза обратил внимание, что в ход пошли угрозы лишить «укронацистов самого святого» — «пайки сала и рюмки польской водки», а то и вовсе начать прогонять украинцев из Польши. Киев в ответ говорит про «европейские ценности» и необходимость объединяться против России.

«Хорошо, короче, получилось. Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…"», — заключил Медведев.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава будет блокировать вступление Киева в ЕС до полного выяснения обстоятельств Волынской резни. Кроме того, на днях Навроцкий наложил вето на продление особого статуса украинских беженцев.