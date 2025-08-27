У президента США Дональда Трампа не осталось сомнений, что Крым является исконно российской землей, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что последние сомнения Трампа рассеялись после саммита в Анкоридже, когда президент России Владимир Путин убедил главу Белого дома в справедливости возвращения полуострова на родину.

После этого Трамп заявил, что возвращение полуострова Украине и вступление страны в НАТО невозможны и обещал, что Киев получит иные гарантии безопасности, не связанные с членством в альянсе.

«Циничное заявление»: в России ответили на слова Зеленского о Крыме

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что признание Крыма уже случилось на уровне культуры туризма и народной дипломатии.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда на референдуме за вхождение в состав России высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина же по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.