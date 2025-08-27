Меликов: жертв и разрушений после землетрясения в Дагестане нет

Жертв и разрушений в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Дагестане нет. Об этом сообщил глава Республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Меликов отметил сознательность людей. Они, по его словам, соблюдали правила безопасности, проявляли друг к другу неравнодушие и сочувствие. Также глава региона обратился к "специалистам" в сфере строительства, которые пренебрегают нормами безопасности. Меликов подчеркнул, что произошедшее должно стать для них предупреждением. "‎В Махачкале уже ведется системная работа: незаконные постройки сносятся, а разрешение на новое строительство невозможно получить без доказательства его безопасности. Да, такие решения не всегда популярны. Но давайте смотреть шире: кто возьмёт на себя ответственность, если завтра от чьей-то беспечности пострадают люди?", - написал чиновник. Меликов напомнил, что Республика находится в сейсмически активной зоне и призвал соблюдать правила поведения в случае землетрясения. ЧП произошло накануне. По данным Telegram-канала Mash, минимум тысяча жителей Махачкалы и других городов Дагестана вышли из своих домов, опасаясь возможных повторных подземных толчков или обрушений зданий. Сейсмическое событие ощущалось по всей территории республики.