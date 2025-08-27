Пескову задали вопрос о встрече Путина и Алиева

Кремль проинформирует общественность в случае, если в графике президента России Владимира Путина появятся планы встретиться с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). От ответа на вопрос о наличии таких планов ушел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовим сейчас график двусторонних встреч [Путина]. Его предстоит вписать в общий контекст мероприятий саммита. Мы вас проинформируем», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно о планах Путина встретиться на полях саммита ШОС с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. При этом сообщается, что формат возможных переговоров пока не был определен.

Отношения между Москвой и Баку в последнее время находятся в стадии обострения. Так, Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта с Россией. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением».