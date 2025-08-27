Песков назвал беспрецедентным готовящийся визит Путина в Китай

В настоящее время идёт подготовка к запланированному беспрецедентному визиту российского президента Владимира Путина в Китай, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведётся подготовка», — сказал он в ходе брифинга.

Путин совершит визит в Китай с 31 августа по 3 сентября.

Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине и в мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны.