В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа применить новые санкции

Россия будет готова к новым санкциям, которые президент США Дональд Трамп планирует ввести в случае отсутствия успехов в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Председатель подчеркнул, что американская сторона уже ведет экономическую войну с РФ. По его словам, уже «очень многие рычаги включены». Однако стране удается выстоять, добавил Аксаков.

«У страны прочная экономическая и финансовая основа. Естественно, Трамп может создать сложности, но при этом кардинальных перемен санкции не окажут. Мы будем работать в тех условиях, которые возникнут. Мы видим, что Индия и Китай стоят на своей позиции, несмотря на давление», — указал он.

Американский президент ранее сообщил, что в случае отсутствия прогресса по украинскому конфликту США готовы прибегнуть к «экономической войне» против России. По словам Трампа, Вашингтон стремится к скорейшему завершению боевых действий и рассматривает экономические меры как способ давления для достижения мира.