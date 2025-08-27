Западные страны выписали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию , причем на свои же деньги.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя атаки Киева по нефтепроводу «Дружба».

«Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — заявила Захарова.

Она отметила, что Зеленскому выписали именно такую индульгенцию, только пошли «еще дальше по этой логике». Захарова подчеркнула, что Запад разрешил Зеленскому «легализовать преступления», причем не заставив его платить за них собственные деньги.

«Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины», — добавила российский дипломат.

В заключении Захарова пришла к выводу, что с Зеленского бесполезно что-либо спрашивать или что-то ему диктовать, объяснять. Она подчеркнула, что объяснять необходимо мировому сообществу, тем, кто поставляет оружие и деньги Украине, кто продолжает «улюлюкать и аплодировать» Зеленскому за каждое преступление.

За август Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум трижды били по «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.