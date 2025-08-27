ЛДПР предложила лишать приобретенного гражданства за изнасилования

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении приобретенного гражданства за изнасилования, торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 24 закона "О гражданстве РФ". Так, предлагается установить, что совершение любого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы независимо от возраста потерпевшего лица является основанием для прекращения гражданства РФ. Кроме того, предлагается дополнить перечень оснований такими составами преступлений, как торговля людьми и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Как отмечают авторы инициативы, приобретение российского гражданства предоставляет человеку важные юридические гарантии, включая право на труд, образование и участие в выборах, при этом возлагая обязанность соблюдать Конституцию и законы РФ. Несоблюдение этих требований и совершение преступлений может привести к прекращению гражданства РФ.

Однако, отмечают авторы законопроекта, действующий перечень таких преступлений носит избирательный характер: например, за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних гражданство прекращается, но за аналогичные деяния в отношении совершеннолетних или подростков старше 14 лет - нет.