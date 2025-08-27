В Госдуме оценили планы Прибалтики отправки военных на Украину

Страны Прибалтики своими заявлениями об отправке военных на Украину хотят лидерства в ЕС. Такое мнение высказал первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС. По мнению политика, "карликовые государства" Литва, Латвия и Эстония понимают, что в мире не играют никакой политической и военной мощи, но имеют право голоса, чем и стараются пользоваться. "Они хотят вылезти на первые планы, показать, что вот мы готовы сегодня принять участие в боевых действиях на Украине", - сказал Володарский. В августе в странах Прибалтики неоднократно заявляли о готовности отправить свои войска на Украину в рамках "коалиции желающих". Литва говорила, что готова предоставить военных и технику, а Эстония может отправить на Украину одну роту своих миротворцев.