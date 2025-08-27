В Госдуме оценили идею дополнительных выплат учителям к 1 сентября

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT инициативу о введении дополнительных выплат педагогам ко Дню знаний.

По её словам, предложение о материальном поощрении учителей заслуживает «самого пристального внимания», особенно с учётом того, что педагоги не относятся к высокооплачиваемым категориям специалистов.

«Для реализации такой меры необходимо определить, из какой статьи бюджетных расходов можно выделить средства, чтобы направить их именно в фонды оплаты труда», — отметила парламентарий.

Бессараб добавила, что в региональных бюджетах уже предусмотрены социальные гарантии и выплаты, а также вознаграждения за образовательную деятельность и профессиональные успехи.

Однако, по её мнению, принять решение о дополнительном окладе для всех учителей страны к 1 сентября в текущих условиях «слишком поздно и слишком амбициозно».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного базового оклада.