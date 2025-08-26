В России оценили ход расследования по «Северным потокам»

В постпредстве России прокомментировали ход расследования по делу о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Заявление дипмиссии приводит ТАСС.

Дипломаты оценили ход расследования по «Северным потокам» и заявили, что Москва им недовольна. По мнению постпредства, процесс движется в неверном направлении.

В Германии оценили шансы на возобновление «Северного потока»

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопровода. Оно назначено на 23:00 по Москве 26 августа.