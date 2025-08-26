Захарова ответила сыну застрявшей на Пике Победы альпинистки Наговициной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила сыну альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на Пике Победы в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сын Наговициной обратился в МИД России по поводу ситуации с матерью. Как заявила Захарова, российское посольство в Киргизии делало все возможное для спасения Наговициной.

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками», — заявила она.

Появились новые кадры с застрявшей на пике Победы Наговициной

Напомним, что Наговицина отправилась в восхождение на Пик Победы в Киргизии, но в процессе сломала ногу и застряла на высоте более 7 тысяч метров. Минобороны и МЧС Киргизии пытались спасти женщину, но операции приходилось отменять из-за погодных условий.