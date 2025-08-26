В России ответили на слова Трампа о прекращении поддержки Украины

США не прекращают поддержку Украины, они просто смещают фокус для американских избирателей. Так в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал недавнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении поддержки Киева первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Он считает, что американский глава просто «изъясняется в формате, который приемлем для его избирателей».

«А это люди сложные. Если посмотреть на данные опросов, что большая часть республиканского электората хотела бы продолжения поддержки Украины. Но эти люди желали бы ее не за свой, а за чей-то чужой счет. Кроме того, над Трампом нависает опыт ухода из Афганистана, который ударил по репутации его предшественника Джо Байдена и внутри страны, и за ее пределами», — добавил Макаркин.

При этом, по его мнению, это не единственные причины, из-за которых президент США не хочет поддерживать Киев за счет средств страны. Суть такого решения также лежит в том, что Трамп является прагматичным и экономным человеком.

«Поэтому он нашел вариант, как мы видим, через Европу, который и его, и его электорат устроит. Значит, поддержка будет продолжаться», — отметил Макаркин.

Он убежден, что теперь помощь США Украине будет проявляться в передаче разведывательной информации и «других формах», не включающих оружие.