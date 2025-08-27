В США высказались об отношении Путина к конфликту на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф высказался о взглядах российского лидера Владимира Путина на урегулирование конфликта на Украине. Слова Уиткоффа приводит Fox News.

Уиткофф подчеркнул, что Путин хочет мира на Украине. «Совершенно верно. <...> Он точно говорил об этом», — сказал он в ответ на вопрос о том, говорил ли российский президент о стремлении Москвы к завершению конфликта.

Представитель Трампа назвал украинский кризис очень сложным и подчеркнул, что глава Соединенных Штатов намерен добиться его разрешения.

Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят завершить конфликт на Украине до конца этого года.