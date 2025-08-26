Москва высказалась о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом

Согласования повышения уровня делегаций Москвы и Киева на будущих раундах переговоров по урегулированию конфликта на Украине в настоящий момент нет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос.

«Исходим из того, что необходимо соответствующее согласование между российской и украинской сторонами. Пока его нет», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о предложении президента страны Владимира Путина повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной. Дипломат подчеркнула, что Москва выразила принципиальную готовность повысить уровень делегаций.

В Госдуме высказались об уровне новой делегации от России на переговорах с Украиной

Ранее Лавров прокомментировал условия Зеленского для ведения переговоров по Украине. Глава МИД России назвал подобную риторику попыткой нарушить процесс, который был заложен на переговорах Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Вечером 26 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока по поводу предоставления площадки для саммита Москвы и Киева.