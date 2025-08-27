В России оценили западный план поддержки Украины после окончания конфликта

Россия исходит прежде всего из гарантий собственной безопасности и Украины, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны и согласованной Украиной и Россией.

«Желания Украины они могут припасти для себя. Мы исходим прежде всего из гарантий безопасности Украины и России, и без согласования с нашей стороной никакие меры приняты не будут. У нас обозначена четкая позиция против любого присутствия войск стран блока НАТО, под каким бы видом они ни находились», — указал Швыткин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут участвовать в финансировании Украины. Однако он подчеркнул, что Вашингтон участвует в попытках остановить конфликт.