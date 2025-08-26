Во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин использовал несколько хитростей и стратегий. Такое мнение выразила немецкая журналистка Беттина Мензель.

Встреча политиков вызвала большой интерес со стороны мирового сообщества. По словам Мензель, Путин обладает многочисленными приемами для воздействия на оппонента, включая методы КГБ и дзюдо.

Кроме того, журналистка добавила, что президент России мастерски ведет переговоры, а также активно применяет психологические тактики и разведывательные навыки, сформированные еще во времена холодной войны, уточнили в Merkur.

22 августа Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.

Трамп рассказал о неожиданной похвале Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров несколько дней назад сообщил, что Трампа пригласили в Россию. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли глава Белого дома посетить Россию, Лавров отметил, что у американского президента есть приглашение.