Скончался бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался в возрасте 65 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Дронов.

«Пришла очень скорбная весть. Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак», — говорится в сообщении.

Дронов уточнил, что его коллега руководил областью в сложный переходный период. Он отметил его профессиональные качества, среди которых смелость и готовность брать на себя ответственность за непопулярные решения. Именно они, по словам Дронова, помогли региону совершить ключевые шаги в своем развитии.

Власти области выразили соболезнования родным и близким Прусака.

Политик руководил Новгородской областью около 16 лет, начиная с 1991 года. В августе 2007-го досрочно ушел в отставку.

