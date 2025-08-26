Стало известно, где в ближайшее время могут встретиться Лукашенко и Путин

В ходе предстоящего визита в Китай на саммит ШОС не исключена встреча Лукашенко с Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера в комментарии для РИА Новости.

Отвечая на вопрос о вероятности проведения двусторонней встречи в рамках саммита, Эйсмонт подчеркнула, что у глав Беларуси и России всегда есть возможность для организации переговоров и обсуждения актуальных вопросов.

"Если возникнет необходимость, встреча обязательно состоится, и это не вызывает сомнений", - добавила она.

Не так давно Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме и обсудили текущие дела в экономике, союзные проекты, региональную безопасность и события на международной арене.

По данным СМИ, лидеры Союзного государства подтвердили планы по размещению в Беларуси новейшего российского ракетного комплекса «Орешник».