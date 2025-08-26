России "глубоко плевать" на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца относительно новых санкций в случае отсутствия встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Нацистские заявления Мерца мы слышали. Нам глубоко плевать на его заявления, угрозы санкциями", - сказал Чепа.

По его словам, Россия уже привыкла к подобным высказываниям и угрозам, они не работают.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил ужесточение санкций против России, если встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшие две недели.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины, передает РИА «Новости».

Мерц сообщил: «Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу».

По словам Мерца, президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу между ним, Путиным и Зеленским, если переговоры на двустороннем уровне не состоятся. Канцлер подчеркнул, что это был бы логичный следующий шаг в текущей ситуации.

Мерц отметил, что в случае отказа России от встречи потребуется усилить давление и Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Также не исключается введение новых штрафных пошлин со стороны США.

Новые санкции против России обернутся серьезными потерями для экономики самой Европы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

Так она отреагировала на угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца ужесточить санкции, если не состоится встреча лидеров России и Украины.

«Экономика Европы уже и так переживает не самые простые времена из-за антироссийских санкций, особенно в некоторых отраслях. И, естественно, им самим не хочется усугублять эти последствия, — считает политик. — Кроме того, очевидно, что встреча на таком уровне требует очень серьезной подготовки».

По словам депутата, встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет заметно отличаться от встречи с лидером США Дональдом Трампом. Прежде всего, как объяснила политик, встречу будет сложнее организовать с точки зрения безопасности.

«С Трампом было понятно, что безопасность будет на высшем уровне. С Зеленским все иначе. Кроме того, необходимо отдельно согласовать место, которое устраивало бы все стороны. В том числе, было бы логично, если бы на встрече присутствовали представители Европы. Так что все непросто. А вводить санкции бесконечно тоже нельзя», — заключила Журова.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал шантажистом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который пригрозил ужесточением санкций против Москвы, если встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшее время.

Как подчеркнул Водолацкий, российская сторона говорила о возможности встречи, но при соответствующей подготовке.

«Мерц — просто шантажист. Он понимает, что сегодня ситуация в Германии складывается не лучшим образом, растёт недовольство его политикой», — отметил депутат.

Поэтому, как пояснил парламентарий, он хочет проявить себя, как французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на внешнеполитической площадке.

«И здесь у них есть простор делать различные голословные заявления, манипулировать гражданским обществом», — рассказал собеседник RT.

Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, который пригрозил ужесточением санкций против Москвы, если встреча главы российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшее время, сделано персонально для американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

«Канцлер ФРГ, как и его европейские коллеги, пытается втянуть американцев в долгосрочный конфликт с Россией на стороне Украины. Немецкое руководство знает, что президент США хотел бы организовать прямые переговоры Путина и Зеленского. При этом Мерц прекрасно осознаёт невозможность и бессмысленность подобных переговоров без предварительного согласования проекта мирного соглашения», — подчеркнул аналитик.

Однако, по его словам, уже сейчас европейские лидеры готовят почву для того, чтобы обвинить Москву в нежелании напрямую общаться с Зеленским.

Как считает собеседник RT, если встреча в ближайшее время не состоится, то Германия и другие страны ЕС будут настаивать на необходимости введения новых антироссийских санкций со стороны США.

«Впрочем, Трамп пока не спешит поддаваться их давлению», — заключил политолог.

