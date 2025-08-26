В Госдуме назвали Мерца шантажистом на фоне угроз ужесточить санкции

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал шантажистом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который пригрозил ужесточением санкций против Москвы, если встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшее время.

Как подчеркнул Водолацкий, российская сторона говорила о возможности встречи, но при соответствующей подготовке.

«Мерц — просто шантажист. Он понимает, что сегодня ситуация в Германии складывается не лучшим образом, растёт недовольство его политикой», — отметил депутат.

Поэтому, как пояснил парламентарий, он хочет проявить себя, как французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на внешнеполитической площадке.

«И здесь у них есть простор делать различные голословные заявления, манипулировать гражданским обществом», — рассказал собеседник RT.

Говоря об угрозах Мерца, парламентарий отметил, что все санкции «прилетают бумерангом по Германии».

Ранее Мерц пригрозил ужесточением санкций при отсутствии встречи Путина и Зеленского.

21 августа министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что о встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно говорить только при условии проработки всех вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне, о чём уже говорил глава государства ранее.