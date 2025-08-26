В России жестко ответили на призыв ограничить передвижение дипломатов в Европе

Если бы глава МИД Чехии Ян Липавский мог, он бы просто держал всех россиян в концлагере, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв политика запретить дипломатам из России передвижение в Шенгенской зоне.

Ранее о соответствующей необходимости глава чешского ведомства высказался в интервью. Он отметил, что передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне — это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

«Я полагаю, что будь его воля, он бы нас всех в концлагере просто держал. Это надо иметь в виду и это надо объяснять и нашей, и зарубежной публике, потому что у нас иллюзий очень много до сих пор, к сожалению, на четвертый год войны, относительно того, чего они хотят на самом деле, — поделился сенатор.

Так что здесь, к сожалению, срабатывают русофобские, нацистские фактически гены — не у всех конечно, но у тех, кто отфильтровывается для работы на самом верху. И вот эти их желания, пока высказываемые в такой форме, близки к тому образу мысли, который у них присутствует, и не надо стесняться об этом говорить

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что в рамках усиления санкций против России нужно ограничить перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза.