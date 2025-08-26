Депутат Чепа: России глубоко плевать на угрозы Мерца ввести новые санкции

России "глубоко плевать" на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца относительно новых санкций в случае отсутствия встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Нацистские заявления Мерца мы слышали. Нам глубоко плевать на его заявления, угрозы санкциями", - сказал Чепа. По его словам, Россия уже привыкла к подобным высказываниям и угрозам, они не работают. До этого Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то "потребуется еще большее давление" на РФ. В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что новые рестрикции в адрес России обернутся серьезными потерями для экономики самого Евросоюза.