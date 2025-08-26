Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, срок службы Бастрыкина в должности главы СКР продлен на один год — до августа 2026 года. Он возглавляет ведомство с 2011 года. В СМИ Бастрыкина называли возможным кандидатом на пост главы Верховного суда России.

26 августа стало известно, что единственным претендентом на пост главы Верховного суда стал генпрокурор Игорь Краснов.