В МИД РФ заявили, что были в контакте с родственниками альпинистки Наговициной

Представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге заявила, что министерство находилось в контакте с близкими пропавшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, вместе с коллегами из посольства Киргизии российский МИД делал все возможное для активизации операции по спасению спортсменки.

«Дипломаты были в контакте с родственниками», — заявила Захарова.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий.