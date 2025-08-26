Володин прибыл в Чанчунь

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ во вторник прибыл в Чанчунь в КНР.

В ходе визита делегация Госдумы встретится с руководством провинции Цзилинь, возложит венок и цветы к мемориалу советским летчикам-освободителям, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Чанчунь - один из ведущих экономических центров северо-востока Китая, крупный промышленный город. Здесь работает 2,7 тыс. предприятий металлургической, в том числе обрабатывающей промышленности, биофармацевтики, информационных технологий.

Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ находится в Китае с официальным визитом. Ранее в Пекине Володина принял председатель КНР Си Цзиньпин, накануне состоялась его встреча с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло 10-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.