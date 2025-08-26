Глава МИД Чехии призвал ограничить дипломатам из РФ передвижение в зоне Шенген

Российским дипломатам хотят запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны. Этот пункт может содержаться в новом, 19-м пакете санкций ЕС против России. К этому призвал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью изданию Politico, передает ТАСС. По мнению главы чешского ведомства, это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций». Также новые санкции против России могут затронуть «теневой флот» и компании, которые, по версии Запада, помогают Москве обходить экономические ограничения. Ряд неназванных дипломатов ЕС подчеркнули, что в новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдут ограничения, связанные с покупкой российских энергоресурсов.