Территориальный спор между Японией и Россией по поводу Курильских островов вновь обострился после того, как Токио включило эти территории в свой ежегодный оборонный доклад – так называемую «Белую книгу». В документе острова были в очередной раз обозначены как неотъемлемая часть Японии. Китайское издание Baijiahao в ответ на это заявило, что Москва отреагировала в привычной манере: президент Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что российская позиция по этому вопросу неизменна.

«Путин предупредил Японию, продемонстрировав ей железный кулак», – отмечается в статье.

Как отметили китайские журналисты, символом этого ответа стало недавнее открытие Мемориального комплекса на острове Шумшу, входящем в состав Большой Курильской гряды. Именно здесь во время Второй мировой войны советские войска одержали победу над японской армией, что стало важной вехой в истории региона. В честь этой даты российский лидер направил официальное послание, которое было зачитано на торжественной церемонии.

В послании российский лидер напомнил о ключевой роли Советского Союза в завершении войны на Дальнем Востоке, подчеркнув, что стремительное наступление Красной армии не только вынудило Японию капитулировать, но и спасло народы Юго-Восточной Азии от колониального угнетения. В Китае расценили эти слова как четкий месседж Токио – напоминание об исторических реалиях и последствиях милитаристской политики Японии.

По мнению журналистов из Поднебесной, подобное заявление стало «публичной оплеухой» японским властям, которые не любят вспоминать поражения Второй мировой. Особенно болезненным оно оказалось на фоне текущей линии японского правительства, все чаще апеллирующего к военной мощи и суверенным претензиям.

Президент России ясно дал понять две ключевые вещи: Курильские острова останутся под российским суверенитетом, и любые попытки пересмотра этого вопроса будут встречены жестким отпором. Москва, по мнению китайских журналистов, продолжает вести себя уверенно и демонстрирует, что никакие дипломатические или информационные маневры не повлияют на ее позицию.

Таким образом, визит Путина в ядерный центр в Сарове, открытие мемориалов и резкие заявления – все это складывается в единую стратегию, где Россия последовательно укрепляет свои исторические и территориальные права, не оставляя пространства для сомнений в вопросе принадлежности Курил, пишет АБН24.

