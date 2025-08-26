В Госдуме указали на один тревожный признак для Европы в поведении Зеленского

Угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии — тревожный признак для стран Евросоюза (ЕС), считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Угрозы со стороны Зеленского говорят о том, что терроризм не имеет границ и зло, которое взрастил Запад, возвращается к нему в логово. Это первая тревожная ласточка со стороны Зеленского, который будет шантажировать западные страны и впредь», — сказал парламентарий.

По его словам, шантаж со стороны Киева продолжится, если страны ЕС будут отказывать Украине в деньгах или оружии.

«Начинает мешать»: Зеленскому передали «черную метку»

26 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что президент Зеленский шантажирует и открыто угрожает стране. Украина признала, что наносит удар по трубопроводу «Дружба», поставляющему сырье из России в Венгрию, так как Будапешт не поддерживает вступление Киева в ЕС, напомнил Орбан, подчеркнув, что ситуация еще раз доказывает правильность принятого венграми решения.

Ранее, 24 августа, Зеленский пошутил относительно ударов Украины по нефтепроводу «Дружба», которые были нанесены по нефтеперекачивающей станции нефтепровода в Брянской области 22 августа.