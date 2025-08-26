В Госдуме предложили ввести обязательную индексацию зарплат

Лидер партии »Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил ввести обязательную индексацию заработных плат с привязкой к уровню инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

© Газета.ru

«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — говорится в письме.

В мае депутаты Государственной думы России от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции. По словам Миронова, в Трудовом кодексе РФ существует норма об индексации зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги, но она носит рекомендательный характер.

19 августа член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что очередная индексация окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, запланирована на 1 октября 2025 года. По его словам, на 7,6% будут увеличены оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Ранее юрист напомнил работодателям о наказании за отказ от повышения зарплат.