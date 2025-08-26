Полпред президента России может занять пост генпрокурора

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве кандидата на пост генерального прокурора России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве.

По информации издания, в Генпрокуратуре «ожидают возвращения Александра Гуцана». Он занимал пост замглавы ведомства с 2007 года. В 2018 году Гуцан вступил в должность полпреда.

25 августа генеральный прокурор РФ Игорь Краснов стал единственным кандидатом, подавшим документы на участие в конкурсе на пост председателя Верховного суда. Ожидается, что на ближайшем плановом заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которое состоится 22 сентября, кандидатура Краснова может быть утверждена.

СМИ ранее назвали в числе кандидатов на этот пост заместителя председателя ВС Игоря Крупнова и главу СК Александра Бастрыкина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что нового главу Верховного суда могут назначить 22 сентября.