Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту Владимиру Путину для внесения в Государственную думу (ГД) предложения об одностороннем выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Документ был подписан Россией 28 февраля 1996 года.

Соответствующий документ в понедельник, 25 августа, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Мишустин 28 июня подписал распоряжение о денонсации соглашения с правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках. Документ, подписанный еще Советским Союзом в 1988 году в Стокгольме, теперь прекратил свое действие.

Правительство России 18 апреля денонсировало соглашения о сотрудничестве в Баренцевом регионе с Норвегией, Финляндией и Швецией. Речь идет договоре о создании Международного Баренцева секретариата для развития сотрудничества и соглашения о взаимодействии в области предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

Кабинет министром также внес ГД законопроект о выходе из Международного совета по исследованию моря. Соглашение, подписанное в 1964 году, объединяло 20 стран, включая Бельгию, Канаду, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию и Исландию.