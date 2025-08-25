Трамп назвал причину, по которой Путин не желает говорить с Зеленским

Глава США Дональд Трамп во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете рассказал, что президент России Владимир Путин не желает говорить с Владимиром Зеленским потому, что «не любит его». Об этом пишет The New York Times.

Американский лидер отметил, что в последние дни неоднократно разговаривал с российским коллегой.

Представители администрации, что присутствовали при подписании указов, попросили Трампа раскрыть, почему Путин не желает встречаться с Зеленским.

«Путин его не любит», — коротко ответил президент США.

По его словам, в его окружении также есть люди, к которым он не испытывает симпатию. Трамп добавил, что иногда ему даже нравится встречаться с ними.

Ранее президент США допустил, что личная встреча Путина и Зеленского, если она все же состоится, может быть безрезультатной.

«Чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет», — заметил американский лидер.

Трамп признал, что не хотел бы быть на возможной встрече Путина и Зеленского.