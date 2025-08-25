Владимир Зеленский постоянно говорит о том, что хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, рассказал журналистам РИА Новости лидер партии «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. На самом деле, добавил он, украинский лидер панически боится переговоров и стремится сорвать их.

Накануне стало известно, что украинские вооруженные формирования предприняли атаки на ряд ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Так, ВСУ направили беспилотник к Курской АЭС, повредили нефтепровод «Дружба», ударили по НПЗ в ряде регионов.

«Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается путем провокаций сорвать переговоры с РФ, потому что они неизбежно приведут к его отставке», — разъяснил Миронов.

По его словам, по итогам встречи в Вашингтоне Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России.

«Он и раньше их требовал, но все понимали, что кровавому клоуну это нужно лишь для того, чтобы устроить очередное шоу. В этот раз под нажимом [президента США] Дональда Трампа он даже сказал, что якобы готов обсуждать территориальные вопросы», — заметил лидер партии.

Вместе с тем, уточнил Миронов, после возвращения в Киев украинский лидер изменил риторику, стал позволять себе резкие, циничные высказывания с тем, чтобы любой ценой сорвать переговоры с Россией.

В Китае жестко раскритиковали Зеленского

По его мнению, Зеленский «выбирает ужас без конца для народа, чем ужасный конец для себя». Он добавил, что конец все же наступит «и уже довольно скоро».