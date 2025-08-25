Захарова прокомментировала реакцию Запада на удары по нефтепроводу «Дружба»

Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является чистой воды бандитизмом, который западные страны должны осудить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно энергетическим объектам, «должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывами к прекращению подобной деятельности».

«Это топливо, которое необходимо, которое люди ждут, ждут производства, на которое рассчитывают, под которое рассчитана и экономика, и бюджеты, и так далее. То есть это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ, стратегического планирования внутри государства», — добавила Захарова.

В связи с этим она осудила позицию Запада, который не «одергивает» Киев, что «говорит либо об их безумии, либо об антиправовой направленности». Захарова назвала это «нелегитимным и противозаконным».