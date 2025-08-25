Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при Совете Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Владимир Зеленский делает «циничные заявления» о Крыме и в то же время пытается «системно уничтожать крымчан». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский выступил с обращением в День независимости Украины. Он заявил, что однажды расстояние между Киевом, Донецком, Луганском и Крымом «исчезнет, и все снова будут вместе как одна семья».

«Циничное заявление Зеленского не согласуется ни с одними нормами морали. <…> Чем руководствуется Зеленский, системно пытающийся уничтожить крымчан, среди которых есть и украинцы, рассказывая о «семье», сказать сложно», - подчеркнула Ковитиди.

Она добавила, что власти Украины не раз пытались навредить Крыму, устраивая диверсии, теракты, блокады региона и обстрелы гражданских объектов. Ковитиди подчеркнула, что мирную жизнь и уверенность крымчан в завтрашнем дне обеспечил президент России Владимир Путин.