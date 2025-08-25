Захарова назвала удары по нефтепроводу «Дружба» бандитизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» бандитизмом.

«Это чистой воды бандитизм, который ведёт к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, подобная деятельность квалифицируется в международном прав как террористическая.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на высказывание министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто об угрозах Киева по поводу нефтепровода «Дружба».